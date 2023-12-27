27 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Гибель сотрудницы на заводе "ВИЗ-сталь" в Екатеринбурге привела к уголовному делу

После гибели сотрудницы на заводе в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Оказалось, что женщина работала на предприятии десятки лет.

Напомним, все случилось вечером 23 декабря на территории завода ООО "ВИЗ-сталь": при уборке в здании выпарной установки в результате падения с высоты 4,5 метров погибла женщина 1967 года рождения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей сотрудники ОП №9 УМВД по Екатеринбургу установили оперативно: это местная жительница по фамилии Петрова.

"На данном предприятии работала с 1985 года. По предварительным данным, погибшая упала с высоты второго этажа и получила несовместимые с жизнью травмы. Как такое ЧП стало возможным, сейчас выясняют сыщики уголовного розыска и следователи районного СКР", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, женщина трудилась аппаратчиком установки опытного производства. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за это преступление составляет до 4 лет лишения свободы.

Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы. Также следствие изучает должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и другие документы.

Теги: дело, завод, полиция, СК, Екатеринбург


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Ранее 26.12.2023 15:15 Мск На заводе "ВИЗ-сталь" в Екатеринбурге погибла сотрудница

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