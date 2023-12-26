На заводе в Екатеринбурге погибла сотрудница

В Екатеринбурге сотрудница завода погибла на рабочем месте. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось вечером 23 декабря на территории завода ООО "Виз-Сталь": при уборке в здании выпарной установки в результате падения с высоты 4,5 метров погибла женщина 1967 года рождения. Уже установлено, что она была трудоустроена аппаратчиком установки опытного производства.

В ходе начавшейся проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства об охране труда при выполнении работ на производстве. Также будет установлен ответственный за контроль по соблюдению техники безопасности на заводе.