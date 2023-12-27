27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России начался рост цен на домашний интернет

В России интернет-провайдеры начали поднимать цены на свои услуги для домохозяйств.

В настоящее время речь идет о 5–15%. Об этом говорится на сайтах крупнейших компаний и в предупреждениях, разозленных абонентам. Это объясняется тем, что связистам требуются деньги для закупки нового оборудования, которое недешево из-за антироссийских санкций — так они сами объясняют увеличение стоимости.

По словам экспертов, других источников доходов для модернизации и расширения интернет-сетей, кроме повышения тарифов, у провайдеров практически нет. В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%, сообщают "Известия".

Напомним, Граждане России стали оживленно экономить на услугах связи. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете и ТВ. Россияне массово подключают конвергентные пакеты, включающие, к примеру, звонки по сотовым телефонам и домашний интернет.

Теги: интернет


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