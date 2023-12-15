Исследование: россияне начали экономить на сотовой связи и интернете

Граждане России стали оживленно экономить на услугах связи.

Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете и ТВ. Граждане массово подключают конвергентные пакеты, включающие, к примеру, звонки по сотовым телефонам и домашний интернет. Как выяснило агентство TelecomDaily, если 6 месяцев назад в РФ такую схему использовало чуть более 20% пользователей, то сейчас больше 30%.

По словам экспертов, в настоящее время граждане сокращают многие статьи расходов и телекоммуникационные услуги не исключение. При росте цен на услуги связи на 10% в год пакетные предложения, в которых общая стоимость обслуживания ниже на 10–25%, чем при покупке сервисов по отдельности у разных провайдеров, —хороший способ сократить издержки, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что мобильные операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции. Об этом следует из целевого сценария развития, который включен в стратегию отрасли связи до 2035 года.