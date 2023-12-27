27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Сбербанк с 11 января изменит условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов.

С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты. Как отмечает финансовое учреждение, это позволит сохранить льготные ставки вопреки ужесточению требований к выдаче кредитов.

Новые условия будут действовать для программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".

При этом по заявкам, оформленным до 10 января включительно, клиенты могут получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта. Если выбранный застройщик не подходит под новые условия, клиент сможет оформить ипотеку по базовой программе или выбрать другой объект, сообщает ТАСС.

Как сообщает российское кредитное рейтинговое агентство АКРА, уходящий год станет рекордным по выдачи жилищных кредитов.

Теги: Сбербанк, ипотека, недвижимость


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