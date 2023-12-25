АКРА: 2023 год станет рекордным по выдаче ипотеки

Объем ипотечного портфеля в России за 10 месяцев 2023 года вырос на 25% (на 3,5 трлн руб.).

Как сообщает российское кредитное рейтинговое агентство АКРА, уходящий год станет рекордным по выдачи жилищных кредитов. Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год - 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год - 1,7 трлн руб. (+21%). Отмечается, что россияне продолжают брать ипотечные кредиты несмотря на то, что процентные ставки растут, а цены на квартиры не падают.

В агентстве считают, что россияне желают не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне инфляции, успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок. АКРА отмечает, что ЦБ РФ также видит риски в этих тенденциях, однако предпринятые ранее регуляторные меры не имели должного эффекта, сообщает ТАСС.

Ранее в правительстве задумались о поднятии первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, делается это в ключе снижения цен на первичное жилье, как считают в Центробанке, хотя прошлый рост взноса с 15% до 20% не дал должного эффекта. Тем не менее, в кабмине, по всей видимости, надеются на лучшее.