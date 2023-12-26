26 Декабря 2023
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Фото: forumspb.com

Оргкомитет по подготовке к проведению Года семьи возглавила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила оргкомитет по подготовке к проведению в России Года семьи, сообщается в соцсетях кабмина.

Ранее председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал Голикову "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией.

В состав оргкомитета также вошли министр культуры Ольга Любимова, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главред RT Маргарита Симоньян, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минцифры Максут Шадаев, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

На днях на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поручил внимательно отнестись к поддержке семей в будущем году. Также поручено разработать единый статус многодетных семей на федеральном уровне, которого до сих пор нет.

Теги: год семьи, татьяна голикова


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