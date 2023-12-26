SHOT: Двух жителей Волгоградской области задержали за совершение диверсий по заданию СБУ

Полиция задержала двоих жителей Волгоградской области за выполнение заданий СБУ, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 15 декабря молодые люди сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе. 21 декабря в нескольких километрах от того же места подожгли релейный шкаф.

В телефонах задержанных нашли переписку с одним и тем же украинским куратором. По информации SHOT, за каждую диверсию они получали 0,0038 биткоина.

Ранее ФСБ РФ раскрыла в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. По данным ведомства, 18 агентов сети украинских спецслужб задержаны. Отмечается, что все они работали под контролем западных кураторов.