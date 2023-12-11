11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ раскрыла в Крыму сеть украинских агентов, готовивших диверсии и теракты

ФСБ РФ раскрыла в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии.

По данным ведомства, 18 агентов сети украинских спецслужб задержаны. Отмечается, что все они работали под контролем западных кураторов.

Боевики планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, общественного деятеля Олега Царева и других.

Некоторые из задержанных причастны к пяти диверсиям в Крыму. За подготовку терактов 10 человек уже осуждены. Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсий.

В июле ФСБ России сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Гражданин РФ, по данным ведомства, был обучен на Украине минно-взрывному делу. Он планировал взорвать машину главы региона.

В начале мая спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства Крыма, а также диверсии на объектах инфраструктуры. Были задержаны несколько подозреваемых: шестеро граждан России и Украины.

Теги: фсб, крым, агенты, диверсии


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