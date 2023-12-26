МВД объявило в розыск создателя "Масяни"

Мультипликатор, создатель мультфильма о Масяне Олег Куваев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что в отношении Куваева было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства". По данным Mash, мультипликатор разместил на Youtube ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

*признан иностранным агентом