18 Октября 2023
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Фото:СКР

Mash: На создателя "Масяни" завели уголовное дело за поддержку ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мультипликатора Олега Куваева за ролик с Масяней в поддержку ВСУ, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Куваев разместил на Youtube ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

В марте 2022 года в Роскомнадзоре подтвердили, что потребовали от владельца сайта mult.ru удалить свежий эпизод мультсериала "Масяня", посвященный событиям на Украине. Надзорное ведомство увидело в этом эпизоде недостоверную информацию о спецоперации ВС РФ на Украине. До этого о претензиях Роскомнадзора сообщил создатель "Маясни", мультипликатор Олег Куваев.

Теги: олег куваев, масяня, всу, уголовное дело


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