В Екатеринбурге нашли 2-летнюю девочку, которую прятал ее отец

Судебные приставы нашли маленькую девочку из Первоуральска, которую прятал ее отец. Ребенка вместе с мужчиной обнаружили в Екатеринбурге.

Напомним, по решению суда Исмаил Ибрагимов был обязан передать свою 2-летнюю дочь ее матери для совместного проживания, но не сделал этого. В декабре было возбуждено исполнительное производство, а мужчину и девочку объявили в розыск. Как полагали в службе судебных приставов, Ибрагимов мог скрывать местонахождение дочери, так как не было сведений о посещении ребенком детского сада и медучреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий девочку и ее отца нашли в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге. Мужчина, зарегистрированный в Первоуральске, скрывал ребенка у родственников.

"В соответствии с решением суда место жительства ребенка определено с матерью. В присутствии органов опеки ребенок передан маме, девочка была очень счастлива оказаться вновь с родной мамой. Женщина выразила глубокую благодарность и признательность за работу службе судебных приставов", - отметили в ведомстве.