В Первоуральске ищут 2-летнюю девочку, которую может прятать ее отец

В Первоуральске ведется розыск маленького ребенка. Девочку может прятать ее отец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в декабре этого года было возбуждено исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего ребенка в отношении Исмаила Ибрагимова 1987 года рождения. По решению суда мужчина был обязан передать свою 2-летнюю дочь Мию ее матери для совместного проживания. Однако не сделал этого.

Как полагают в службе судебных приставов, Ибрагимов может скрывать местонахождение дочери. Сведения о посещении девочкой детского сада и медучреждений отсутствуют.

"Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просим сообщить в Первоуральское отделение судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области по телефонам: 8-3439-240989, 8-901-8526355, 8-922-1450001", - добавили в ведомстве.