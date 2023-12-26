"Излишки бюджета". Глава Екатеринбурга выступил против фейерверков на Новый год

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в этом году город не будет тратить бюджетные средства на фейерверк в честь Нового года. Это излишние затраты, которые следует направить на более важные вещи

"Никаких фейерверков, никаких приемов. Это все категорически нет, это лично моя позиция. И есть соответствующая рекомендация, потому что следующий год объявлен президентом "Годом семьи". Новый год - это семейный праздник и, учитывая всю ситуацию, проводимую спецоперацию, было бы излишним устраивать пышные фейерверки за счет бюджета. Я категорически против, поэтому мы, соответственно, это не делаем", - заявил Орлов на последнем в этом году заседании гордумы.

Он также добавил, что совсем отказываться от новогодних украшений было бы невежливо по отношению к горожанам и, особенно, детям. "Даже во времена Второй Мировой город украшался". К тому же, город тратит на это совсем немного - огромную роль в праздничном убранстве уральской столицы играет бизнес. Например, 10-метровая искусственная ель на Площади 1905 года стоит 10 млн рублей, но Екатеринбургу обошлась совершенно бесплатно - это стало подарком от Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Значительная сумма из бюджета, как и в прошлые года, пойдет на организацию праздничных мероприятий для малообеспеченных семей и подарки ветеранам. Однако, в этом году, дополнительной строкой в бюджете станет поддержка детей из семей мобилизованных.