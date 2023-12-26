Самолет "Аэрофлота" застрял в сугробе при посадке в челябинском аэропорту

Сегодня из-за сильной метели в Челябинске массово задерживают рейсы.

Один из самолетов "Аэрофлота" уперся в сугроб при посадке, борт вытаскивали тягачом, пассажиров не выпускали больше двух часов, пишет Ural Mash. Лайнер выполнял рейс SU1532 из Москвы.

Сейчас в Баландино ждут шесть рейсов на вылет и три на прилет, задержки доходят до 12 часов.

Напомним, сильнейшая метель прошла по всему Уралу. Особенно сложно сейчас на трассах: машины либо застревают в снегу, либо не могут сдвинуться с опасного льда.