26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Самолет "Аэрофлота" застрял в сугробе при посадке в челябинском аэропорту

Сегодня из-за сильной метели в Челябинске массово задерживают рейсы.

Один из самолетов "Аэрофлота" уперся в сугроб при посадке, борт вытаскивали тягачом, пассажиров не выпускали больше двух часов, пишет Ural Mash. Лайнер выполнял рейс SU1532 из Москвы.

Сейчас в Баландино ждут шесть рейсов на вылет и три на прилет, задержки доходят до 12 часов.

Напомним, сильнейшая метель прошла по всему Уралу. Особенно сложно сейчас на трассах: машины либо застревают в снегу, либо не могут сдвинуться с опасного льда.

Теги: Аэрофлот, сугроб, метель


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