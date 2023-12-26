Суд в Москве арестовал актера из "Слова пацана" по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве.

Как сообщили РИА Новости в суде, преступление было совершено 2011 году.

Следствие предъявило Базанову обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, сопряженные с разбоем). Убийства происходили на территории Москвы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что банда, в которую входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, ее участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тысячами.

Базанов играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт предложила обсуждать нашумевший сериал "Слово пацана" со школьниками, возможно, даже на уроках "Разговоры о важном". По ее словам, ей уже стали поступать обращения от коллег из муниципалитетов, которые говорят о том, что школьники начали объединяться в некие группы.