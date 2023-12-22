Перед новогодними праздниками в Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

На ближайший месяц в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Документ опубликован сегодня на официальном портале Екатеринбурга. В нем говорится, что режим устанавливается на период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Он будет действовать с 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года.

Напомним, что в предстоящую новогоднюю ночь Екатеринбургский метрополитен будет развозить горожан дольше обычного. А с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года весь муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.