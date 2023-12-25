Правительство не поддержало проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Правительство не поддержало проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии, сообщает газета "Ведомости". В кабмине посчитали, что предлагаемые изменения избыточны, пишет издание.

Инициативу внес в августе в Госдуму депутат КПРФ Михаил Матвеев. В пояснительной записке он указал, что уроженцы иностранных государств, получившие российское гражданство, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет. Также коммунист предлагает лишать приобретенного гражданства и членов семьи "недогражданина".

Правительство в своем отзыве отметило, что уклонение от исполнения воинской обязанности уже само по себе является основанием для прекращения российского гражданства натурализованного гражданина, так как указанные действия в случае, если доказано, что лицо намеренно избегает возложения на него обязанности нести военную службу по призыву, образуют состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 328 УК.

Вместе с тем, как говорится в отзыве, законодательство РФ на основании принципа соразмерности наказания и с учетом конституционного статуса института гражданства исходит из того, что "для прекращения гражданства РФ лицо должно совершить противоправное деяние, которое подрывает устойчивую правовую связь указанного лица с государством".

В связи с этим рассматривать административное правонарушение (ст. 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету") как основание для прекращения гражданства представляется необоснованным.

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.

В последние несколько месяцев полиция проводит рейды в разных городах России, по итогам которых мигрантам вручают повестки. Сообщается, что МВД "дополнило новой опцией" миграционные рейды: полицейские "встречают" и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и "не упускают возможности дополнительного просвещения россиян" об обязанности воинской службы.