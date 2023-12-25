Вторчермет и Втузгородок. Орлов определил еще два участка под "уральскую реновацию"

Еще два квартала Екатеринбурга отдадут под комплексное развитие территории (КРТ) или, как его называют местные жители, "уральскую реновацию". Речь идет об участках во Втузгородке и на Вторчермете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первый участок площадью свыше 24,2 тыс. кв.м. находится в границах улиц Студенческая, Академическая и Комвузовская. На месте восьми нежилых зданий 1950 – 1960-х годов, объединенных в промышленную зону, появятся дома для 800 уральцев. Рядом также расположится корпус для лицея №130 и детский сад. Срок реализации проекта - 5 лет.

Вторая территория площадью 37,5 тыс. кв.м. расположена в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. На данный момент там находится 14 двухэтажных домов, в каждом из которых по восемь квартир. Все дома построены в 1950-х года, и один из них уже признан аварийным. В рамках КРТ на их месте вырастут дома для еще 800 жителей Екатеринбурга и детский сад на 225 мест.

Обе территории глава города Алексей Орлов уже утвердил соответствующим постановлением.

Напомним, сейчас в работе у администрации города по программе КРТ находятся 6 территорий жилой застройки в районе улиц: Вилонова, Летчиков, Кварцевой, Шефской, Донбасской, Краснофлотцев.

Также мы уже писали, что в городе разработан генплан-2045. По прогнозу, население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 до 2 миллионов человек. В качестве основных территорий, где предполагается преобразование застройки, эксперты называют такие районы как ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-Западный, Уктус и Вторчермет. Перспективное строительство на ранее незастроенных территориях в основном предполагается в районах Академический, Солнечный, Широкая Речка, Новокольцовский, Истокский, Изумрудный Бор, Попов Лог, Сысертский и Шабровский.