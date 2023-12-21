21 Декабря 2023
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Политика За рубежом
Фото: Nir Elias / Reuters

ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии в обмен на заложников - WSJ

Израиль предлагал ХАМАС перемирие продолжительностью в одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, но группировка отвергла это предложение, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Египте.  

По данным издания, руководство группировки отказывается возвращать заложников раньше, чем соглашение о прекращении огня вступит в силу.

Сообщается, что в числе 40 человек Израиль хотел видеть всех оставшихся женщин, детей и пожилых мужчин, которым требуется медицинская помощь. В обмен Израиль готов был прекратить наземную операцию и воздушные атаки, доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Теги: израиль, хамас, перемирие, заложники, сектор газа


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