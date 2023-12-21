ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии в обмен на заложников - WSJ

Израиль предлагал ХАМАС перемирие продолжительностью в одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, но группировка отвергла это предложение, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Египте.

По данным издания, руководство группировки отказывается возвращать заложников раньше, чем соглашение о прекращении огня вступит в силу.

Сообщается, что в числе 40 человек Израиль хотел видеть всех оставшихся женщин, детей и пожилых мужчин, которым требуется медицинская помощь. В обмен Израиль готов был прекратить наземную операцию и воздушные атаки, доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.