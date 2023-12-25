В Госдуме сочли оценку эффективности армии России выдачей гостайны

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что офицер, признав, что Россия преуспела в нанесении ущерба военной промышленности Украины, выдал государственную тайну.

"В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование", - сказал РИА Новости Шеремет.

Ранее The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера ВСУ написала, что Россия преуспела в нанесении ущерба украинской промышленности. Украина лишилась возможности производить боеприпасы и усугубила зависимость от зарубежной поддержки.

Напомним, недавно советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата. Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно".

4 сентября 2023 г. президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

16 декабря 2023 г. издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 г. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником "контрнаступления" уходящего года, он считает изменение стратегии разумным ходом и хочет выиграть время.