16 Декабря 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году – Welt

Немецкое издание Welt утверждает, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США, якобы, уже получили список пожеланий: это ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы.

Издание сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником "контрнаступления" уходящего года, он считает изменение стратегии разумным ходом и хочет выиграть время.

Также Welt предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.

Теги: всу, контрнаступление, валерий залужный


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