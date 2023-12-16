Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году – Welt

Немецкое издание Welt утверждает, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США, якобы, уже получили список пожеланий: это ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы.

Издание сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником "контрнаступления" уходящего года, он считает изменение стратегии разумным ходом и хочет выиграть время.

Также Welt предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.