25 Декабря 2023
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Фото: NASA

В гороскопы верит почти четверть россиян, каждый десятый – раскладам таро

В астрологию, которая недавно была признана Российской академией наук лженаукой, верит почти четверть россиян (23%). Таковы результаты исследования, проведенного группой Russian Field.

73% россиян в астрологию не верят. При этом среди женщин в предсказания звезд верит почти треть (31%), тогда как среди мужчин – 14%. Также замечен рост доверия астрологии вместе с ростом возраста опрошенных.

Также есть и другая корреляция: чем обеспеченнее россияне, тем меньше они верят в астрологию. Есть зависимость и от высшего образования: если его нет, то респондент с большей вероятностью верит звездам.

Также каждый десятый россиянин доверяет предсказаниям карт таро (11%). Женщины верят таро в три раза чаще мужчин.

В этом году комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум "О лженаучности астрологии". В нем отмечается, что миллионы людей продолжают верить в астрологию. В СМИ и соцсетях размещается реклама платных астрологических услуг, и их охотно покупают.

В основе астрологии лежит вера во влияние на человеческую жизнь небесных светил. Внешнее наукообразие эксплуатируется для повышения доверия к этим услугам. Однако методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а астрологические предсказания сбываются с вероятностью случайного угадывания.

Астрология не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине, а экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты. Ее популярность объясняется скорее психологией. Но люди, доверяя астрологам, рискуют принять ошибочные решения, отметили в РАН.

Теги: гороскоп, таро, астрология


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