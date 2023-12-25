25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Военкоры заявляют об освобождении Марьинки

Марьинка, которая является небольшим городом-спутником Донецка, полностью освобождена - остатки ВСУ выбиты оттуда окончательно. Об этом заявляют военкоры и военные.

Накануне в телеграм-канале 105-го полка Народной милиции ДНР появилось сообщение, что Марьинка освобождена с соблюдением всех "формальностей":

"Да, на этот раз полностью-полностью. Окончательно! Фактически! Последние позиции врага в этом городе взяты 5-ой бригадой 1-го Донецкого корпуса. Почти 10 лет эпопеи с этим городом-спутником Донецка завершились нашей Победой".

Утром в полку заявили, что российская армия продвигается южнее Марьинки, взяты несколько опорных пунктов противника по направлению к селам Победа и Георгиевка.

Обозреватель Юрий Подоляка также заявляет, что вчера был зачищен последний опорный пункт противника на окраине города. Он ожидает официального заявления Минбороны РФ сегодня или на днях.

Как отмечает военкор Андрей Руденко, взятие Марьинки - это большой успех, так как этот населенный пункт считался неприступным.

"Это сильный моральный удар по ВСУ. Дальше враг будет выбит из Авдеевки, и тогда для нациста Донецкий фронт посыпется", - надеется он.

Теги: Марьинка


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