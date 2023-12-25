25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний сделал доклад о положении дел в зоне специальной военной операции.
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"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 км юго-западнее Донецка", - цитирует Шойгу пресс-служба Кремля.

Шойгу уточнил, что довольно существенно отодвинута от Донецка дальше, на Запад, артиллерия.

"Это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", - сказал министр обороны.

Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, министр обороны, Марьинка


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