Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки

Президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний сделал доклад о положении дел в зоне специальной военной операции.

"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 км юго-западнее Донецка", - цитирует Шойгу пресс-служба Кремля.

Шойгу уточнил, что довольно существенно отодвинута от Донецка дальше, на Запад, артиллерия.

"Это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", - сказал министр обороны.