"У меня – своя "голая" вечеринка". Красовский высказался о госпитализации

Экс-журналист RT Антон Красовский попал в больницу.

"В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Ну, а так, в целом, у меня тут своя "голая вечеринка"", - написал Красовский в своем telegram-канале, опубликовав фотографию из палаты.

Telegram-канал Mash приводит данные издания Kyiv Post, которое со ссылкой на ГУР Украины заявило, что журналиста отравили, его состояние ухудшается и "последние посты в канале писал уже не он". При этом точный диагноз, с которым слег Красовский, неизвестен.