25 Декабря 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Медведев сообщил, как НАТО может обойтись с иностранной военной базой на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о том, что киевский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса – декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины. По мнению Медведева, очевидно, что в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности, поскольку она – всего лишь публичное заявление, "а значит, филькина грамота".

"Но из нее вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. Это посерьезнее", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев полагает, что речь может идти о двусторонних соглашениях для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и, теоретически, много чего другого важного для неонацистов в Киеве. Например, создание одной из стран альянса военной базы на территории Украины.

"Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать статью пять Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - размышляет экс-президент России.

Ответ не обязательно должен быть военным – он может заключаться в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое [сторона или стороны] сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы".

"То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе. Так что без иллюзий – люфт значительный. И ублюдочной бандеровской власти стоит об этом помнить", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, НАТО, альянс, конфликт


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