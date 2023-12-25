В Петербурге задержали троих подростков за избиение дворников-мигрантов

В Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков по подозрению в нападениях на дворников-мигрантов. Об этом сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, в декабре в интернете были обнаружены видеозаписи с нападениями на людей. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

23 декабря были задержаны подозреваемые - двое 16-летних подростков. Установлено, что они причастны к пяти случаям нападений на дворников. Пострадали две женщины и трое мужчин. Кроме одной женщины, остальные потерпевшие – граждане государств ближнего зарубежья.

Ранее в Калуге задержали группу из десяти подростков, которые нападали на мигрантов. Baza сообщала, что за полгода банда совершила не менее восьми нападений. По информации канала, группировку возглавляли два 16-летних подростка. В банду входили девять молодых людей и одна девушка. Последняя вступала в переписку с мигрантами и звала их на свидание. Когда мужчина приходил, подростки жестоко избивали его и снимали все на камеру, а позже видео выкладывали в сеть.