В Калуге задержана банда подростков, совершавших нападения на мигрантов

В Калуге задержали группу из десяти подростков, которые нападали на мигрантов, сообщает Telegram-канал Baza. За полгода банда совершила не менее восьми нападений.

По информации канала, группировку возглавляли два 16-летних подростка. В банду входили девять молодых людей и одна девушка. Последняя вступала в переписку с мигрантами и звала их на свидание. Когда мужчина приходил, подростки жестоко избивали его и снимали все на камеру, а позже видео выкладывали в сеть.

Во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику "Правого сектора" (признан террористическим и запрещен в России).

В ноябре главу банды, избивавшей жителей Петербурга, несовершеннолетнего Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Организатор группировки подростков, называющих себя "азербайджанской мафией", ожидает экстрадиции в Россию.

Как сообщалось, банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих в Петербурге и выкладывает видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело. 12 участников группировки были задержаны. У возможных соучастников избиений прохожих прошли обыски.