Продажа валютной выручки экспортерами приблизилась к 100% - ЦБ

В ноябре продажи валютной выручки экспортеров достигли почти 100%, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В октябре продажи валютной выручки составили 91%.

"Действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

Весной 2023 года экспортеры также продавали почти 100% валютной выручки, но затем продажи снизились на фоне падения поступлений от экспорта нефти и ослабления рубля. Осенью президент России снова подписал указ об обязательной продаже выручки валютных экспортеров.

В ЦБ эту меру не считают особенно эффективной и видят в ней инструмент временного влияния, который не затрагивает фундаментальные причины изменения курса рубля.