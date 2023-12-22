В Свердловской области резко вырос спрос на официантов

К концу года спрос на официантов в Свердловской области вырос больше чем в два раза. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru.

Согласно этим данным, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в период с 1 по 20 декабря 2023 года на Среднем Урале было открыто более 230 вакансий для официантов. Это в 2,2 раза больше, чем за период с 1 по 20 ноября. При этом средняя предлагаемая зарплата в таких вакансиях составляет 50 тысяч рублей.

Как отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, резкий рост спроса можно связать с периодом новогодних корпоративов и праздников.

"В декабре на заведения общепита традиционно растет нагрузка, и работодатели набирают персонал для усиления команд. Кроме того, именно в этот период очень востребованы услуги кейтеринга, где тоже требуется труд официантов", - комментирует эксперт.

Примечательно, что 84% вакансий официантов подходят для соискателей без опыта работы. В остальных случаях достаточно минимального стажа в 1-3 года.