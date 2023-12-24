24 Декабря 2023
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Фото: arcticway.ru

США заявили о расширении своей территории

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В Госдепе заявили, что континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой.

"США вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — говорится в сообщении.

Отмечается, так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море, зоне растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.

Издание указывает, что Вашингтон хочет за счет такого шага получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, на территории континентального шельфа находятся месторождения нефти и газа.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освоение Арктического региона приоритетом России. Он напомнил, что именно здесь активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов отметил, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера.

Теги: США, Арктика, континентальный шлейф


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