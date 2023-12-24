США утверждают, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, сообщают РИА Новости со ссылкой на пояснения госдепартамента.

Ранее американские власти опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

"Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии... В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию", - говорится в пояснительном материале госдепартамента.

Госдепартамент заверил, что "внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации".

Американское внешнеполитическое ведомство признало необходимость согласования в будущем морских границ с Канадой, Японией и Багамскими островами.