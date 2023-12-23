NYT: Путин через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин примерно с сентября через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, сообщает газета The New York Times.

Издание ссылается на российских и западных чиновников. По их информации, несмотря на официальную риторику, Путин подает сигналы о готовности заключить перемирие с Украиной, однако при условии, что за Россией останутся присоединенные территории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными тезисы, изложенные в материале газеты. "Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей", - цитирует его ТАСС.

14 декабря на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин заявил: "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются — денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус".

19 декабря Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны России сообщил, что в зоне СВО сейчас преимущество на стороне ВС РФ.

Он также отметил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. "Резко выросла активность НАТО в целом, к нашим границам перекинуты значительные силы из США. Это очередной этап приближения НАТО к нашим границам. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу. Агрессивный характер не скрывается. Ну что же, и мы от своих целей СВО отказываться не собираемся", - заявил президент.