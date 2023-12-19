19 Декабря 2023
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Фото: kremlin.ru

Мы от своих целей СВО отказываться не собираемся - Путин

Год был для Вооруженных сил напряженным, заявил Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны России.  

По словам президента России, в зоне СВО сейчас преимущество на стороне ВС РФ: "Нам принадлежит инициатива, мы делаем то, что считаем нужно, что хотим. Противник несет тяжелые потери и в значительной мере истратил резервы".

Он также сказал: "Мы все видим: Запад продолжает вести против России гибридную войну. Резко выросла активность НАТО в целом, к нашим границам перекинуты значительные силы из США. Это очередной этап приближения НАТО к нашим границам. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу. Агрессивный характер не скрывается. Ну что же, и мы от своих целей СВО отказываться не собираемся".

При этом Путин признал наличие проблем, которые выявило проведение СВО: "надо настраивать связь, разведку, контрбатарейную борьбу, нужно наращивать производство беспилотников, требует совершенствования средства ПВО".

Теги: сво, владимир путин, армия


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