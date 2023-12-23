Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области

ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Алексеевка Глушковского района Курской области, есть погибший.

"Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель", - сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, повреждены жилые дома, социальные объекты и административные здания, а также линия электропередачи. Власти окажут помощь в ремонте поврежденного имущества.

Ранее в декабре в Курской области беспилотники атаковали два района – Дмитриевский и Железногорский. В селе Крупец упали три снаряда, пострадали постройки в восьми домовладениях. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, сообщалось о повреждении компрессорной станции.