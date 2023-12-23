ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента

ЦИК РФ единогласно отказал в регистрации инициативной группы журналистки Екатерины Дунцовой на выборах президента России.

Таким образом, она не допущена к участию в выборах.

Дунцова собиралась идти на выборы как самовыдвиженец. Ранее она заявила о внеплановой проверке Минюста – сотрудники министерства интересовались собранием, на котором инициативная группа выдвинула журналистку кандидатом.

Как сообщила сегодня глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах составило 29 человек,

"Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29", - цитирует ее ТАСС.