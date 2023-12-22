ЦИК перенес заседание по регистрации кандидатом в президенты Екатерины Дунцовой

Центральная избирательная комиссия России перенесла заседание по вопросы регистрации инициативной группы избирателей, которая хочет выдвинуть кандидатом в президенты РФ журналистку Екатерину Дунцову.

"Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15:00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12:00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание", - пишет Дунцова в своем Telegram-канале.

Она также выразила недоумение по поводу разницы в формулировках ЦИК. "В случае нашей группы формулировка "о рассмотрении ходатайства", в случае Путина — "о регистрации группы избирателей", - отмечает Дунцова.

Накануне Дунцова сообщала о внеплановой проверке Минюста – сотрудники министерства интересовались собранием, на котором инициативная группа выдвинула журналистку кандидатом.

И Дунцова, и Владимир Путин идут на выборы как самовыдвиженцы. Также уже объявлено, что от ЛДПР выдвинется Леонид Слуцкий, КПРФ будет выдвигать Николая Харитонова.