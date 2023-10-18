18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Трамвай до Солнечного хотят запустить уже на этой неделе

Первый трамвай пустят по путям до Солнечного микрорайона уже на этой неделе. Об этом сегодня журналистам заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Однако это только обкатка, которая продлится два месяца.

"Мы подходим к этапу обкатки. Срок окончания по контракту - декабрь 2023 года. В ближайшую неделю мы эту обкатку начнем и за октябрь - ноябрь, думаю, закончим", - рассказал Галямов.

По его словам, официальная сдача проекта состоится в декабре, однако полноценное движение трамваев для горожан стартует только в январе-феврале 2024 года. Сначала до Солнечного будет курсировать только один из уже существующих маршрутов, однако постепенно для новых линий будет введено собственное расписание.

На данный момент разрабатывается проектная документация в рамках которой планируется продлить ветку от Академического до Широкой речки, захватив Вторчермет, Новокольцовский и ВИЗ по Татищева.

Теги: трамвай, Солнечный, Екатеринбург


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