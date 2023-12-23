23 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче Крыма УССР

В процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений советского законодательства, заявил глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

"Уж не знаю, что мешало всю эту процедуру оформить по закону", — сказал он РИА Новости.

"Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд", — отметил Константинов.

Напомним, в мае сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение 1954 года о передаче Крыма от РСФСР УССР должно быть отменено на официальном уровне. По мнению политика, это позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова.

Спикер крымского парламента Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года. В июне рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В сентябре рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд о соответствии конституции Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. По словам сопредседателя группы Сергея Трофимова, это происходило с грубейшими нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Теги: крым, усср, константинов


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