В Перми ученики четвертого класса избили двух первоклассников в туалете

В Перми ученики четвертого класса пермской школы №30 избили двух первоклассников в туалете. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что сперва был избит один первоклассник. а спустя некоторое время ученик другого первого класса. Сообщается, что удары наносил только один школьник, двое других просто стояли рядом.

РИА "Новости" сообщают, что полиция начала проверку информации. Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей.