Аэропорт Калуги приостанавливал работу из-за БПЛА в небе

В международном аэропорту Калуги вводили план "Ковер" в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале, вылеты и прилеты задержаны. Самолеты, которые находились в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Позднее аэропорт сообщил, что план "Ковер" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов.

Минобороны России заявляет, что средства ПВО перехватили в общей сложности четыре беспилотника над Калужской областью.

Накануне аэропорт Волгограда временно закрывали для полетов. Сообщалось, что причина может заключаться в появлении беспилотников над территорией региона.