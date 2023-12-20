Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы. Причины этого не называются.

Как сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани, рейс "Победы" из Москвы DP6965 перенаправлен в Саратов. Рейс "Сибири" из столицы прибудет с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.

19 декабря московские власти вводили в действие план "Ковер" – из-за появления воздушной угрозы в воздушном пространстве Подмосковья. В Одинцовском округе работала система ПВО, был сбит беспилотник. На запасные аэродромы ушли 16 самолетов, направлявшихся в Москву, сообщили в Росавиации. Всего в период действия ограничений было задержано 38 рейсов.