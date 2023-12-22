В России не хватает 72 тысячи таксистов – правительство

Новый закон о такси пробуксовывает, часть регионов до сих пор не привела свое законодательство в соответствие с федеральным, некоторые положения закона действуют во вред отрасли, а завышенные требования к таксистам привели к нарастающему дефициту водителей.

По данным аналитического центра при правительстве РФ, сейчас в отрасли не хватает 72 тыс. водителей, а число выданных лицензий на деятельность таксиста сократилось на 14%. Не хотят официально работать в соответствии с новыми условиями и самозанятые. В Москве, например, получили лицензии таксистов только 124 человека, сообщил на заседании Совета Федерации первый зампред комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын.

Он добавил, что большая часть таксистов остается "в тени" и в части оформления специального ОСАГО – отметку имеет только треть всех водителей такси. При этом стоимость такого полиса в некоторых регионах, по словам сенатора, доходит до 100 тыс. руб.