Родителей подростков, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", привлекли к ответственности

Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает региональное УМВД в Telegram-канале.

В отношении подростков направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет.

В полиции рассказали, что конфликт между школьниками возник неделю назад. Они договорились встретиться на территории школы, в результате двое 14-летних мальчиков "применили физическую силу к сверстнику".

Инцидент, по данным СМИ, произошел в 133-й гимназии. Драку участники конфликта снимали на видео, после чего смонтировали клип, добавив музыку из популярного сериала "Слово Пацана".

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана", однако Роскомнадзор сообщил, что нарушений не выявил.