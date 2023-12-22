Лидера банды треш-блогеров, выданного Азербайджаном, этапировали в Петербург

Организатор банды треш-блогеров, которые избивали прохожих в Петербурге, этапирован в северную столицу. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

Ранее Турал Мамедов был выдан Азербайджаном, где он скрывался от следствия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Мамедову вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия).

По данным СК, по делу проходят 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Им всем предъявлены обвинения, они арестованы.

Как сообщалось, банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих в Петербурге и выкладывает видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело. У возможных соучастников избиений прохожих прошли обыски.