Лидера "азербайджанской мафии" экстрадировали в Россию

Азербайджан выдал России лидера молодежной банды Турала Мамедова, который проходит по уголовному делу о банде, нападавшей на жителей Петербурга.

Решение об экстрадиции принято по запросу российской стороны, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее 12 участников группировки были задержаны. Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск.

Как сообщалось, банда выходцев из Азербайджана нападает на прохожих в Петербурге и выкладывает видео в соцсети. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей и возбудить уголовное дело. У возможных соучастников избиений прохожих прошли обыски.

По данным следствия, 15 октября 2023 года, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров Северной столицы, Мамедов вместе с соучастниками публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Происходящее нападавшие снимали на видео, а после размещали их в одном из мессенджеров.

Кроме того, в июне 2023 года обвиняемый вместе с соучастниками, находясь на улице, нанесли множественные удары двум молодым людям.