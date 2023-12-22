В Новосибирской области с 1 января 2024 года введут увеличенный норматив бесплатного школьного питания

В Новосибирской области с 1 января 2024 года предусмотрена индексация на 4,9% нормативов обеспечения питанием на льготных условиях (бесплатным питанием) за счет средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова обсуждали какие меры необходимо принять в регионе в период школьных новогодних каникул с целью недопущения чрезвычайных происшествий в образовательных организациях и на их территориях. Замгубернатора поручил руководителям муниципалитетов и образовательных организаций региона взять под личный контроль обеспечение безопасности объектов образования и провести необходимые мероприятия. В их числе организация обследования зданий, прилегающих к ним территории, проверка оборудования, отвечающего за жизнеобеспечение зданий, и работоспособности технических средств пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и оповещения и другие мероприятия.

Кроме того, замгубернатора акцентировал внимание на том, что с нового года и с начала новой учебной четверти увеличивается норматив бесплатного школьного питания. Как доложил начальник управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Сергей Шарф, повышение на 5% коснется обеспечения питанием детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей граждан РФ, постоянно проживающих на территории региона, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов, а также обучающихся, проживающих в общеобразовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении. Кроме того, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено повышение стоимости питания обучающихся начальных классов.

Напомним, с целью предоставления мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, продолжается работа по организации льготного питания школьников. В настоящее время льготное питание предоставляется всем детям участников СВО, обучающимся 5 – 11 классов.