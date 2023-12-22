В Тюмени в автомобиле сгорел человек

В Тюмени в результате пожара в автомобиле погиб человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило сегодня утром. Инцидент произошел возле дома по ул. Павла Шарова, д. 5.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение легкового автомобиля. Пожарные быстро ликвидировали огонь, к сожалению, в одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина, его личность сейчас устанавливается. В результате пожара огнем поврежден автомобиль "БМВ" на площади три кв.м. и автомобиль "Хавейл" на площади 1 кв. м.", - говорится в сообщении.

По предварительным данным причиной пожара явилась вспышка паров топливно-воздушной смеси.

К тушению автомобилей привлекались девять человек и две единицы техники.