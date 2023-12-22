В США назвали преждевременными разговоры об использовании активов РФ для восстановления Украины

Власти США считают преждевременными разговоры о передаче Украине замороженных активов РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отказался комментировать информацию СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

При этом Кирби подтвердил, что Соединенные Штаты обсуждают с партнерами возможную роль России в вопросе восстановления Украины. По его словам, "пока слишком рано говорить" о возможности использования в этих целях замороженных российских активов, передает ТАСС.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств страны в ЕС. "У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С", - сказал министр.

Еврокомиссия сейчас занята разработкой идей по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. На прошлой неделе ЕК утвердила предложения по первым шагам. По информации западных СМИ, ряд стран ЕС высказаются против этой идеи.